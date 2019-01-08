Підприємства "Нафтогазу України" 2018 року сплатили до...
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Весь газ и нефть принадлежат народу. У нас всё это воруется. К примеру в Норвегии деньги за весь проданный газ отправляют в специальный фонд - покупают Акции американских и Европейских компаний. Потом прибыль от фонда направляют в Бюджет на образование и медицину. В Украине все эти деньги разворовываются уже 25 лет. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... Vcqn_XvS9E