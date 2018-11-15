«Київавтодор» відремонтує вулицю Хрещатик та майдан Незалежності.
Дивися повний текст «Київавтодор» оголосив тендер на 10 млн на ремонт Хрещатику.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:17
«Київавтодор» оголосив тендер на 10 млн на ремонт Хрещатику
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Дивися повний текст «Київавтодор» оголосив тендер на 10 млн на ремонт Хрещатику.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:17
А чего сейчас не начинают, боятся что брусчатка к выборам может пойти не по назначению? ))))))))))
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