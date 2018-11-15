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«Київавтодор» оголосив тендер
на 10 млн на ремонт Хрещатику

«Київавтодор» оголосив тендер на 10 млн на ремонт Хрещатику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:17

«Київавтодор» оголосив тендер на 10 млн на ремонт Хрещатику

Пропонуємо до обговорення:
«Київавтодор» відремонтує вулицю Хрещатик та майдан Незалежності.

Дивися повний текст «Київавтодор» оголосив тендер на 10 млн на ремонт Хрещатику.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:17

А чего сейчас не начинают, боятся что брусчатка к выборам может пойти не по назначению? ))))))))))
p_a_l
 
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