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Трамп відмовився від бетонної стіни з Мексикою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN звернувся до нації і розповів про кризу на кордоні з Мексикою і закликав виділити на будівництво стіни між двома країнами $5,7 млрд, які підуть на залізну огорожу.
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