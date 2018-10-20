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Трамп відмовився від бетонної стіни з Мексикою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN звернувся до нації і розповів про кризу на кордоні з Мексикою і закликав виділити на будівництво стіни між двома країнами $5,7 млрд, які підуть на залізну огорожу.
Дивися повний текст Трамп відмовився від бетонної стіни з Мексикою
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R2
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26
"По его словам, стена быстро себя окупит." Видимо мафия Трампа недополучает доходы из-за неконтролируемого наркотрафика через мексиканскую границу. А так потекут по нужным руслам наркодоллары и быстро все окупится.
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yurii_kruhlov
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52
Не обов*язково. Окупити себе стіна може шляхом зменшення безробіття (при відсутності мігрантів з*являться вільні місця), зменшення пошкоджень від нарковійн і подібних (відсутність нових гравців на ринку приведе до спокою й домовленостей старих).
Але є негативна сторона - відсутність людей, які готові працювати за 20-50долл/день - досить стрімко підніметься загальний рівень з/п, що знизить ліквідність американського продукту.
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jeugen
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