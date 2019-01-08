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МВФ прогнозує уповільнення інфляції в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:34
Пропонуємо до обговорення:
У цільовий діапазон, визначений Національним банком (5±1%), інфляція повинна увійти на початку 2020 року.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:11
"замедление внутреннего спроса"
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