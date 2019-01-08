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потрібен менеджер по
залученню інвесторів

потрібен менеджер по залученню інвесторів
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:01

потрібен менеджер по залученню інвесторів

потрібен менеджер по залученню інвесторів до інвестиційної краудфандінговую платформу
телеграм @hotibo
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