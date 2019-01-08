Стартова ціна на цей актив була встановлена на рівні 3,7 млрд грн.
Дивися повний текст ФГВФО знову не зміг продати 113 гектарів землі \"імені\" Фірташа на Оболоні.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:04
ФГВФО знову не зміг продати 113 гектарів землі "імені"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО знову не зміг продати 113 гектарів землі \"імені\" Фірташа на Оболоні.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:04
Либо в Фонде сидят кретины, либо кто-то с большим чувством юмора решил устроить этот громкий фарс специально. Разве среди миллиардеров, пусть даже и гривневых, могут найтись клинические идиоты, желающие влезть в подобное болото? Более-менее реальным вариантом реализации мог бы быть раздел данного лота на множество мелких и продажа среднему и мелкому лоху...
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