Коболєв спрогнозував строки запуску нового оператора ГТС
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:55
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розраховує, що після проведення процедури анбандлінга новий український оператор газотранспортної системи зможе почати роботу через рік.
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Коболєв спрогнозував строки запуску нового оператора ГТС
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:55
И что этот новый оператор, в январе 2020 года образованный, прямо с января 2020 будет качать? Без договора?
EKO
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:15
EKO написав:
И что этот новый оператор, в январе 2020 года образованный, прямо с января 2020 будет качать? Без договора?
Може і без угоди.
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lapay
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