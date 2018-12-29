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Коболєв спрогнозував строки
запуску нового оператора ГТС

Коболєв спрогнозував строки запуску нового оператора ГТС
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:55

Коболєв спрогнозував строки запуску нового оператора ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розраховує, що після проведення процедури анбандлінга новий український оператор газотранспортної системи зможе почати роботу через рік.

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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:55

И что этот новый оператор, в январе 2020 года образованный, прямо с января 2020 будет качать? Без договора?

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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:15

Re: Коболєв спрогнозував строки запуску нового оператора ГТС

  EKO написав:И что этот новый оператор, в январе 2020 года образованный, прямо с января 2020 будет качать? Без договора?

Може і без угоди.
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