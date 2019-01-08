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Чому в Україні підскочив курс
долара: пояснення експертів

Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці розходяться в думках щодо найближчого майбутнього гривні.

Дивися повний текст Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

Эксперты, а ну проясните. Почему после получения Томоса доллар просел на 15 копеек?
Это что получается, у нас такая экономика, что кто то пукнет на Банковой а у нас гривна ляжет?
Эксперды.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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