Фахівці розходяться в думках щодо найближчого майбутнього гривні.
Дивися повний текст Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10
Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів
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Дивися повний текст Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10
Эксперты, а ну проясните. Почему после получения Томоса доллар просел на 15 копеек?
Это что получается, у нас такая экономика, что кто то пукнет на Банковой а у нас гривна ляжет?
Эксперды.
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