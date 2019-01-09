Фахівці розходяться в думках щодо найближчого майбутнього гривні.
Дивися повний текст Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10
Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів
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Дивися повний текст Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:21
Хрєнові експерди.
Прикольні причини просідання валюти.
Невже в нашій країні не лишилося жодного якісного експерта, а тим паче в держ. органах? Адже саме ці органи мають співпрацювати з народом і пояснювати причини виникнення тих чи інших лих. А поки такі Новаки та Завгородні будуть висловлювати свою експертну думку в стилі боксера - "міст рухнув, бо він заморився" - у населення і далі буде недовіра до будь-якого держ органу, як мінімум триматися на тому ж рівні, або навіть збільшуватись. І з таким рівнем недовіри - українці для вирішення питань з держ. структурами краще запропонують хабаря перевіреній особі, навіть, якщо хабар в декілька разів вищий за офіційний платіж - ніж понесуть ці кошти в бюджет.
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