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Чому в Україні підскочив курс
долара: пояснення експертів

Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці розходяться в думках щодо найближчого майбутнього гривні.

Дивися повний текст Чому в Україні підскочив курс долара: пояснення експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:21

Хрєнові експерди.
Падіння валюти продовжиться, але девальвація і далі буде. Або - гривня просіла - бо так сказав ринок.

Прикольні причини просідання валюти.
Невже в нашій країні не лишилося жодного якісного експерта, а тим паче в держ. органах? Адже саме ці органи мають співпрацювати з народом і пояснювати причини виникнення тих чи інших лих. А поки такі Новаки та Завгородні будуть висловлювати свою експертну думку в стилі боксера - "міст рухнув, бо він заморився" - у населення і далі буде недовіра до будь-якого держ органу, як мінімум триматися на тому ж рівні, або навіть збільшуватись. І з таким рівнем недовіри - українці для вирішення питань з держ. структурами краще запропонують хабаря перевіреній особі, навіть, якщо хабар в декілька разів вищий за офіційний платіж - ніж понесуть ці кошти в бюджет.
jeugen
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