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Експерт назвав основну причину
просідання Кримського мосту

Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:46

Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Росія змінила свої державні будівельні норми для того, аби узаконити будівництво Кримського мосту, адже будівництво тривало з порушенням технологій і законодавства.

Дивися повний текст Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:46

Эксперт хорошенько принял на рождество. Во второй фразе у него опоры проседают, а в последней – выдавливаются :) Да и насчёт отсутствия бутового камня что-то не так, ведь все крымские скальные выходы состоят из известняка, как во всём Средиземноморье.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

Это про тот мост, которого нет?
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:03

я ничего не понимаю в строительстве мостов, но лично мое мнение, что с учетом того, сколько народу и контор с немалым опытом работы было привлечено, то для того, чтобы обоснованно критиковать проект, нужно или тщательно его проработать и указать на ошибки, причем поймут аргументы, скорее всего, только специалисты, или же, если мост действительно будет проседать/всплывать или что там он может делать - в общем, если проблема будет видна даже неспециалисту.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:11

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

пока указывают, на то, что там досточто сейсмологичесное место.... но как то мост все не падает. ну время покажет
WKBAPKA
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