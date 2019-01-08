Росія змінила свої державні будівельні норми для того, аби узаконити будівництво Кримського мосту, адже будівництво тривало з порушенням технологій і законодавства.
Дивися повний текст Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:46
Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:46
Эксперт хорошенько принял на рождество. Во второй фразе у него опоры проседают, а в последней – выдавливаются :) Да и насчёт отсутствия бутового камня что-то не так, ведь все крымские скальные выходы состоят из известняка, как во всём Средиземноморье.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40
Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос
Это про тот мост, которого нет?
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:03
я ничего не понимаю в строительстве мостов, но лично мое мнение, что с учетом того, сколько народу и контор с немалым опытом работы было привлечено, то для того, чтобы обоснованно критиковать проект, нужно или тщательно его проработать и указать на ошибки, причем поймут аргументы, скорее всего, только специалисты, или же, если мост действительно будет проседать/всплывать или что там он может делать - в общем, если проблема будет видна даже неспециалисту.
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:11
Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос
пока указывают, на то, что там досточто сейсмологичесное место.... но как то мост все не падает. ну время покажет
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