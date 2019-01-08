Росія змінила свої державні будівельні норми для того, аби узаконити будівництво Кримського мосту, адже будівництво тривало з порушенням технологій і законодавства.
Дивися повний текст Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:46
Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:46
Эксперт хорошенько принял на рождество. Во второй фразе у него опоры проседают, а в последней – выдавливаются :) Да и насчёт отсутствия бутового камня что-то не так, ведь все крымские скальные выходы состоят из известняка, как во всём Средиземноморье.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40
Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос
Это про тот мост, которого нет?
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:03
я ничего не понимаю в строительстве мостов, но лично мое мнение, что с учетом того, сколько народу и контор с немалым опытом работы было привлечено, то для того, чтобы обоснованно критиковать проект, нужно или тщательно его проработать и указать на ошибки, причем поймут аргументы, скорее всего, только специалисты, или же, если мост действительно будет проседать/всплывать или что там он может делать - в общем, если проблема будет видна даже неспециалисту.
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:11
Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос
пока указывают, на то, что там досточто сейсмологичесное место.... но как то мост все не падает. ну время покажет
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:26
Время покажет, предыдущий мост там же достроили в ноябре 1944, а в феврале 1945 половину моста снесло льдами из Азовского моря, срок жизни моста оказался 3 месяца, этот только вошел в свою первую зиму...
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:23
Третью зиму. Строительные конструкции отстояли зиму 16-17/17-18/18-19.
И простоят еще лет 300, не смотря на всех експертов вместе взятых.
По одной простой причине - современные модели и методы расчета сложных конструкций в строительной механике достигли такого уровня, что позволяют учитывать почти все возможные факторы, влияющие на модель.
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:32
Немного не так. Строительная механика это хорошо, но мосты считают по нормам стальных конструкции,механики грунтов и оснований и фундаментов
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:33
Тут сложно, что сравнивать, половина опор моста 1944 года были деревянными, дальше можно и не сравнивать.
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:47
Вы правы, но строительная механика как раз изучает поведение конструкции при меняющейся нагрузке (например, движении автомобиля по пролету и усилий в элементах конструкции в зависимости от его положения - классическая задача для 5-го семестра обучения непрофильных специальностей, вроде промышленной теплоэнергетики, по этому предмету).
Но не в этом, конечно, суть - к концу года запустят ж/д движение, о котором експерты тоже будут писать, ожидая неминуемой деформации, и не несмотря на все ожидания уже в 20-ом по новому мосту в Крым приедут 6 млн. пассажиров.
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