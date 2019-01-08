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Експерт назвав основну причину
просідання Кримського мосту

Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:56

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

  Волгарь написав:Вы правы, но строительная механика как раз изучает поведение конструкции при меняющейся нагрузке (например, движении автомобиля по пролету и усилий в элементах конструкции в зависимости от его положения - классическая задача для 5-го семестра обучения непрофильных специальностей, вроде промышленной теплоэнергетики, по этому предмету).
Но не в этом, конечно, суть - к концу года запустят ж/д движение, о котором експерты тоже будут писать, ожидая неминуемой деформации, и не несмотря на все ожидания уже в 20-ом по новому мосту в Крым приедут 6 млн. пассажиров.

Є ще і рух самих глинистих грунтів, бо там проходить разлом. Останнім часом в РФ мости, чогось, масово валяться. :)
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