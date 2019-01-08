Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту

Ну понятно, что Раша "негодует". "Депутат не смог с помощью фактов опровергнуть предъявленную информацию, однако бросился перечислять проблемы Украины внутри страны и в ее экономике". Разумеется! Более того, ольгинские тролли, которые днюют и ночуют на наших сайтах, тоже получили соответствующие инструкции. Тот же тройной тулуп, который сейчас называет себя козьим джином, тут же под сообщением о проседании Крымского моста разразился гневной филиппикой, что лучше бы мы следили за НАШИМ Шулявским(!) путепроводом. Идиотизм аргументации ольгинских поражает. Но с другой стороны, если у них ГРУ ведет себя идиотически, то чего требовать с каких-то паршивых тролляк на минимальной ставке?