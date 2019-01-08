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Експерт назвав основну причину
просідання Кримського мосту

Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:56

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

  Волгарь написав:Вы правы, но строительная механика как раз изучает поведение конструкции при меняющейся нагрузке (например, движении автомобиля по пролету и усилий в элементах конструкции в зависимости от его положения - классическая задача для 5-го семестра обучения непрофильных специальностей, вроде промышленной теплоэнергетики, по этому предмету).
Но не в этом, конечно, суть - к концу года запустят ж/д движение, о котором експерты тоже будут писать, ожидая неминуемой деформации, и не несмотря на все ожидания уже в 20-ом по новому мосту в Крым приедут 6 млн. пассажиров.

Є ще і рух самих глинистих грунтів, бо там проходить разлом. Останнім часом в РФ мости, чогось, масово валяться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:03

  lapay написав:
  Волгарь написав:Вы правы, но строительная механика как раз изучает поведение конструкции при меняющейся нагрузке (например, движении автомобиля по пролету и усилий в элементах конструкции в зависимости от его положения - классическая задача для 5-го семестра обучения непрофильных специальностей, вроде промышленной теплоэнергетики, по этому предмету).
Но не в этом, конечно, суть - к концу года запустят ж/д движение, о котором експерты тоже будут писать, ожидая неминуемой деформации, и не несмотря на все ожидания уже в 20-ом по новому мосту в Крым приедут 6 млн. пассажиров.

Є ще і рух самих глинистих грунтів, бо там проходить разлом. Останнім часом в РФ мости, чогось, масово валяться. :)

На досуге вспомните об этом лет через 20. Неужели Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

  Волгарь написав:На досуге вспомните об этом лет через 20. Неужели Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?

Зсуви грунту, як і землетруси, передбачити неможливо. Мост взагалі побудований не в найкращому місті, а зсув на кілька сантиметрів на рік, і зараз йде https://korrespondent.net/ukraine/40348 ... koho-mosta
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:28

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

Люди в Океанах строят. Експерт конечно супер - по законодательству. Другие люди на песчаной подушке строят, эксперды у новосных ресурсов супер. Особенно мне понравилось, большие камни под скоростью спускать на дно, видать часто такое применяется, интересно было бы посмотреть на это шоу.
shkarapet
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:41

  lapay написав:
  Волгарь написав:На досуге вспомните об этом лет через 20. Неужели Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?

Зсуви грунту, як і землетруси, передбачити неможливо. Мост взагалі побудований не в найкращому місті, а зсув на кілька сантиметрів на рік, і зараз йде https://korrespondent.net/ukraine/40348 ... koho-mosta


ссылка тупо не о чем - чистая пропаганда от фейкового министерства :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:57

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

  antikkristall написав:ссылка тупо не о чем - чистая пропаганда от фейкового министерства :)

https://linkodrom.com/links/578620.htm :D
Ну понятно, что Раша "негодует". "Депутат не смог с помощью фактов опровергнуть предъявленную информацию, однако бросился перечислять проблемы Украины внутри страны и в ее экономике". Разумеется! Более того, ольгинские тролли, которые днюют и ночуют на наших сайтах, тоже получили соответствующие инструкции. Тот же тройной тулуп, который сейчас называет себя козьим джином, тут же под сообщением о проседании Крымского моста разразился гневной филиппикой, что лучше бы мы следили за НАШИМ Шулявским(!) путепроводом. Идиотизм аргументации ольгинских поражает. Но с другой стороны, если у них ГРУ ведет себя идиотически, то чего требовать с каких-то паршивых тролляк на минимальной ставке?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:04

Крымский мост, с точки зрения математики и законов Украины, - это горлышко бутылки Клейна. Пересекаешь такой по нему российско-украинскую границу с российской стороны,- хуяк, а ты опять на российской стороне.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:11

  lapay написав:Зсуви грунту, як і землетруси, передбачити неможливо. Мост взагалі побудований не в найкращому місті, а зсув на кілька сантиметрів на рік, і зараз йде https://korrespondent.net/ukraine/40348 ... koho-mosta

Ахренеть.
А СНиП и сейчас ДБН по сейсмостойкому строительству для чего написан?
Осадки опор из космоса это нечто. Этот клоун не пробовал свои "исследования" опубликовать?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:22

  shapo написав:
  lapay написав:Зсуви грунту, як і землетруси, передбачити неможливо. Мост взагалі побудований не в найкращому місті, а зсув на кілька сантиметрів на рік, і зараз йде https://korrespondent.net/ukraine/40348 ... koho-mosta

Ахренеть.
А СНиП и сейчас ДБН по сейсмостойкому строительству для чего написан?
Осадки опор из космоса это нечто. Этот клоун не пробовал свои "исследования" опубликовать?


На жаль, російські будівельники ДБН не читають, тому що українською мовою не володіють.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 10 січ, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:25

Альберт Шпеер не представлял возможным постройку моста в данной месности из-за проблем дна - а он всё-таки Авторитет!
cia
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