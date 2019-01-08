Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
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Волгарь написав:Вы правы, но строительная механика как раз изучает поведение конструкции при меняющейся нагрузке (например, движении автомобиля по пролету и усилий в элементах конструкции в зависимости от его положения - классическая задача для 5-го семестра обучения непрофильных специальностей, вроде промышленной теплоэнергетики, по этому предмету). Но не в этом, конечно, суть - к концу года запустят ж/д движение, о котором експерты тоже будут писать, ожидая неминуемой деформации, и не несмотря на все ожидания уже в 20-ом по новому мосту в Крым приедут 6 млн. пассажиров.
Є ще і рух самих глинистих грунтів, бо там проходить разлом. Останнім часом в РФ мости, чогось, масово валяться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Вы правы, но строительная механика как раз изучает поведение конструкции при меняющейся нагрузке (например, движении автомобиля по пролету и усилий в элементах конструкции в зависимости от его положения - классическая задача для 5-го семестра обучения непрофильных специальностей, вроде промышленной теплоэнергетики, по этому предмету). Но не в этом, конечно, суть - к концу года запустят ж/д движение, о котором експерты тоже будут писать, ожидая неминуемой деформации, и не несмотря на все ожидания уже в 20-ом по новому мосту в Крым приедут 6 млн. пассажиров.
Є ще і рух самих глинистих грунтів, бо там проходить разлом. Останнім часом в РФ мости, чогось, масово валяться.
На досуге вспомните об этом лет через 20. Неужели Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?
Люди в Океанах строят. Експерт конечно супер - по законодательству. Другие люди на песчаной подушке строят, эксперды у новосных ресурсов супер. Особенно мне понравилось, большие камни под скоростью спускать на дно, видать часто такое применяется, интересно было бы посмотреть на это шоу.
Ну понятно, что Раша "негодует". "Депутат не смог с помощью фактов опровергнуть предъявленную информацию, однако бросился перечислять проблемы Украины внутри страны и в ее экономике". Разумеется! Более того, ольгинские тролли, которые днюют и ночуют на наших сайтах, тоже получили соответствующие инструкции. Тот же тройной тулуп, который сейчас называет себя козьим джином, тут же под сообщением о проседании Крымского моста разразился гневной филиппикой, что лучше бы мы следили за НАШИМ Шулявским(!) путепроводом. Идиотизм аргументации ольгинских поражает. Но с другой стороны, если у них ГРУ ведет себя идиотически, то чего требовать с каких-то паршивых тролляк на минимальной ставке?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Крымский мост, с точки зрения математики и законов Украины, - это горлышко бутылки Клейна. Пересекаешь такой по нему российско-украинскую границу с российской стороны,- хуяк, а ты опять на российской стороне.