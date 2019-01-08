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Експерт назвав основну причину
просідання Кримського мосту

Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:02

  lapay написав:Зсуви грунту, як і землетруси, передбачити неможливо. Мост взагалі побудований не в найкращому місті, а зсув на кілька сантиметрів на рік, і зараз йде https://korrespondent.net/ukraine/40348 ... koho-mosta


Безусловно, авторитетное исследование профильных специалистов, основанное на глубоком анализе и сравнении фото из гуглмапса.
P.S.: сцуко, ну какие же они смешные.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:09

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

  summacut написав:Безусловно, авторитетное исследование профильных специалистов, основанное на глубоком анализе и сравнении фото из гуглмапса.

Зроблене іспанським диспечером. :)
А що буде, коли дійсно крякне - укродиверсанти, кримотатарошахиди чи звичне "вивсьоврьотє"? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:17

Краще такий міст а ніж ніякий.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:19

  Волгарь написав:Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?
Здесь не нужно путать теорию с практикой: на бумагах может сваи на 100 метров погрузили, а на практике? Специалисты уронили же пролет в воду. По бумагам не должен был упасть, а на практике подумали, что "и так сойдет"©.
"Как нужно" и "как есть" - две большие разницы.
Только время покажет, будет он стоять или нет.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32

  PSL написав:
  Волгарь написав:Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?
Здесь не нужно путать теорию с практикой: на бумагах может сваи на 100 метров погрузили, а на практике? Специалисты уронили же пролет в воду. По бумагам не должен был упасть, а на практике подумали, что "и так сойдет"©.
"Как нужно" и "как есть" - две большие разницы.
Только время покажет, будет он стоять или нет.

Совершенно с Вами согласен. Только время - 3 года сваи без пролетов, 2 года - сваи и перекрытия, 7 месяцев - мостовой переход под нагрузкой 15-ти тыс. автомобилей в сутки, среди которых сотни фур массой брутто 30+ тонн.
Еще раз повторюсь - лет через 20 вспомните эту дискуссию.
Хотя, думаю, новый залп (пустопорожних размышлений) последует уже в декабре, когда первые пассажиры сойдут на перрон Симферополя.
Волгарь
 
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