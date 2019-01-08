|
|
|
Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:02
Безусловно, авторитетное исследование профильных специалистов, основанное на глубоком анализе и сравнении фото из гуглмапса.
P.S.: сцуко, ну какие же они смешные.
Вжарим томосом по автокефалии
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:09
summacut написав:
Безусловно, авторитетное исследование профильных специалистов, основанное на глубоком анализе и сравнении фото из гуглмапса.
Зроблене іспанським диспечером.
А що буде, коли дійсно крякне - укродиверсанти, кримотатарошахиди чи звичне "вивсьоврьотє"?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6422
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 970 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:17
Краще такий міст а ніж ніякий.
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:19
Волгарь написав:
Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?
Здесь не нужно путать теорию с практикой: на бумагах может сваи на 100 метров погрузили, а на практике? Специалисты уронили же пролет в воду. По бумагам не должен был упасть, а на практике подумали, что "и так сойдет"©.
"Как нужно" и "как есть" - две большие разницы.
Только время покажет, будет он стоять или нет.
-
PSL
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 26.12.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
PSL написав: Волгарь написав:
Вы всерьез думаете, что сваи в грунт погружали без проведения инженерных изысканий?
Здесь не нужно путать теорию с практикой: на бумагах может сваи на 100 метров погрузили, а на практике? Специалисты уронили же пролет в воду. По бумагам не должен был упасть, а на практике подумали, что "и так сойдет"©.
"Как нужно" и "как есть" - две большие разницы.
Только время покажет, будет он стоять или нет.
Совершенно с Вами согласен. Только время - 3 года сваи без пролетов, 2 года - сваи и перекрытия, 7 месяцев - мостовой переход под нагрузкой 15-ти тыс. автомобилей в сутки, среди которых сотни фур массой брутто 30+ тонн.
Еще раз повторюсь - лет через 20 вспомните эту дискуссию.
Хотя, думаю, новый залп (пустопорожних размышлений) последует уже в декабре, когда первые пассажиры сойдут на перрон Симферополя.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5914
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|986
|
Чет 10 січ, 2019 12:59
ruvex
|
|106
|3011
|
Чет 10 січ, 2019 11:54
sal
|
|22
|1267
|
|