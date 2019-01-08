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Експерт назвав основну причину
просідання Кримського мосту

Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:21

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

Ха - так там ще якісь проблеми з залізничним тунелем уже в Керчі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:58

  PasserBy написав:я ничего не понимаю в строительстве мостов, но лично мое мнение, что с учетом того, сколько народу и контор с немалым опытом работы было привлечено, то для того, чтобы обоснованно критиковать проект, нужно или тщательно его проработать и указать на ошибки, причем поймут аргументы, скорее всего, только специалисты, или же, если мост действительно будет проседать/всплывать или что там он может делать - в общем, если проблема будет видна даже неспециалисту.


мне как не специалисту видно одно...
для разработки документации и для просчета смет нужно время, а мост начали строить довольно быстро после оккупации.
отсюда два вывода:
1. если начнет разваливаться - рукожопые.
2. захват Крыма планировался задолго до фактической оккупации.

ЗЫ по отзывам в этой теме можно переписывать авторов из запоребрика
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:08

  summacut написав:Безусловно, авторитетное исследование профильных специалистов, основанное на глубоком анализе и сравнении фото из гуглмапса.
P.S.: сцуко, ну какие же они смешные.

Зря вы не верите. Видите же как смещается арка.. не ясно только почему смещается ее свод, а опоры в соответствии с "глубоким анализом и сравнением фото из гуглмапса" не двигаются. :mrgreen: Земля значит двигается, опоры не двигаются, свод двигается. И у них все сходится при этом. :mrgreen:
Смешные это даже слабо сказано.

Slon_Nosov
Сколько время нужно для разработки документации и для просчета смет?
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:22

vasiliybaybuz

смотря как считать, от 15 минут я думаю в случае с оккупантами.... :lol:

я к тому что от момента захвата до начала строительства мало времени.
имхо, когда начинали к тузле копать в 2003-м уже знали что строить будут.


ps Волгарь, как служба?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44

Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос

Slon_Nosov написав:vasiliybaybuz

смотря как считать, от 15 минут я думаю в случае с оккупантами....

я к тому что от момента захвата до начала строительства мало времен


А сколько должны занимать проектные работы?
Посмотрел в этом случае февраль 2015 - февраль 2016.
freeze
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