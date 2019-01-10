Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту

PasserBy написав:

я ничего не понимаю в строительстве мостов, но лично мое мнение, что с учетом того, сколько народу и контор с немалым опытом работы было привлечено, то для того, чтобы обоснованно критиковать проект, нужно или тщательно его проработать и указать на ошибки, причем поймут аргументы, скорее всего, только специалисты, или же, если мост действительно будет проседать/всплывать или что там он может делать - в общем, если проблема будет видна даже неспециалисту.