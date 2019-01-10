Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:21
Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос
Ха - так там ще якісь проблеми з залізничним тунелем уже в Керчі ...
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:58
мне как не специалисту видно одно...
для разработки документации и для просчета смет нужно время, а мост начали строить довольно быстро после оккупации.
отсюда два вывода:
1. если начнет разваливаться - рукожопые.
2. захват Крыма планировался задолго до фактической оккупации.
ЗЫ по отзывам в этой теме можно переписывать авторов из запоребрика
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:08
Зря вы не верите. Видите же как смещается арка.. не ясно только почему смещается ее свод, а опоры в соответствии с "глубоким анализом и сравнением фото из гуглмапса" не двигаются. Земля значит двигается, опоры не двигаются, свод двигается. И у них все сходится при этом.
Смешные это даже слабо сказано.
Slon_Nosov
Сколько время нужно для разработки документации и для просчета смет?
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:22
vasiliybaybuz
смотря как считать, от 15 минут я думаю в случае с оккупантами....
я к тому что от момента захвата до начала строительства мало времени.
имхо, когда начинали к тузле копать в 2003-м уже знали что строить будут.
ps Волгарь, как служба?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44
Re: Експерт назвав основну причину просідання Кримського мос
А сколько должны занимать проектные работы?
Посмотрел в этом случае февраль 2015 - февраль 2016.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:27
freeze
не готов сказать, в ближайшие годы будет видно достаточно быстро просчитали или нет...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:36
Я понимаю что за свои слова отвечать не хочется, но все же, если не смотреть в разрезе строительства сооружений вроде запорожских да подольского моста - два с половиной года, как для не специалиста - это довольно быстро или нормально для проектировки и составления сметы?
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:53
Основное это полнота и достоверность инженерных изысканий дна.
Остальное вторично, особенно сметы которые на таких проектах никогда не выполняются
В игноре Kart, Sommer
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:36
Именно по этой причине и не стоит пускаться в столь глубокомысленные рассуждения. Для начала научитесь рассчитывать хотя бы усилия, возникающие в простейшей ферме, по которой двигается груз, имитирующий автомобиль.
А уж потом можете рассуждать о проектировании на 3 порядка более сложных инженерных сооружений.
|