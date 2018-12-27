Київська державна міськадміністрація внесла на розгляд столичного парламенту цільову п'ятирічну програму розвитку системи зовнішнього освітлення.
Дивися повний текст У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення вулиць.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:34
У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення вулиць.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:34
Последнее время замечаю много улиц в столице с диодным освещением. Причем на периферии, в спальных районах.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:40
Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..
А какое сейчас должно быть освещение? Лампы накаливания практически не производятся, энергосберегающие практически канули в лету, металгалидные, что раньше в фонари вкручивали тоже основные производители перестали делать.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:07
Демонтаж, монтаж и стоимость нового светильника = 77,5 тысяч гривен. Не дорого ли?
|