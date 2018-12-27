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У Києві мають намір витратити
3 млрд грн на освітлення...

У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:34

У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення...

Пропонуємо до обговорення:
Київська державна міськадміністрація внесла на розгляд столичного парламенту цільову п'ятирічну програму розвитку системи зовнішнього освітлення.

Дивися повний текст У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення вулиць.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:34

Последнее время замечаю много улиц в столице с диодным освещением. Причем на периферии, в спальных районах.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:40

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

Moneta написав:Последнее время замечаю много улиц в столице с диодным освещением. Причем на периферии, в спальных районах.


А какое сейчас должно быть освещение? Лампы накаливания практически не производятся, энергосберегающие практически канули в лету, металгалидные, что раньше в фонари вкручивали тоже основные производители перестали делать.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:07

Демонтаж, монтаж и стоимость нового светильника = 77,5 тысяч гривен. Не дорого ли?
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:55

  avk написав:Демонтаж, монтаж и стоимость нового светильника = 77,5 тысяч гривен. Не дорого ли?

так и на хлеб намазать ложкой не куриный паштет хочется, и чтоб ложка не алюминиевая была 8)
В залесье был такой персонаж - "Сережа Два Процента", организовал самую крупную «обнальную» площадку в России и вывел за границу около 500 миллионов долларов.

Судя по масштабу затрат, у нас в Киеве тоже пора "койкому" менять прозвище на: "боксер на все 300%" 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:16

Едешь по улицам как в ж.... темно, зебры не освещаются, разметка не светится, светофоры на ладан дышат.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:41

Освещение это конечно хорошо. Но лично я не вижу никах проблем сейчас с этим в Киеве. Почти нет улиц и дворов без освещения (Левобережный массив, Березняки, Русановка). А вот ямы во дворах это просто жесть. Как после бомбежки. Неужели нельзя выделить на двор из 4 домов 5-10 тыс. гривен. Заасфальтировать квадратный метр во дворе - щас до 500грн. Это с щебнем песком и слоем асфальта. Лучше б за это взялись
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:02

3 млрд. гривен - не много ли, столько тратить на освещение? Посчитали 100 млн долларов по курсу 30 - надо ̶с̶т̶ы̶р̶и̶т̶ь̶ освоить, вот и всё. Какое освещение улиц, вы что?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:09

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

Оце точно - краще б вони нову соціальну структуру будували , де треба - садки , школи , амбулаторії ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

  Rainbow написав:Едешь по улицам как в ж.... темно, зебры не освещаются, разметка не светится, светофоры на ладан дышат.

А Ви по вулицям якого міста їздите? В Києві і Полтаві з освітленням все ОК.
  ALexxxS написав:А вот ямы во дворах это просто жесть. Как после бомбежки.

А ось по ямам у дворах - звертайтесь до своїх ЖЕКів. Наш двір відремонтували після першого звернення.
  Puente написав:краще б вони нову соціальну структуру будували , де треба - садки , школи , амбулаторії ...

Навіщо? Цю ж територію можна перепродати і покласти 100% виручки собі в карман. За яку їхні діти будуть ходити дит садки та приватні школи в Германіях, Англіях, СШАх...
jeugen
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