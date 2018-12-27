У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення...

Додано: Чет 10 січ, 2019 17:15

p_a_l написав: Вместо того чтобы заменить сам светильник и оставить вечный железобетонный столб, Вместо того чтобы заменить сам светильник и оставить вечный железобетонный столб,

Все вірно. А ще не будемо купувати нової техніки для загальнокористувацького транспорту - будемо ремонтувати старий. Адже новий через рік-2 роки розсипиться, а відповідати немає кому.Що до ліхтарів - то давай замінемо в кожному ліхтарі старе згнивше дзеркало, будемо щодня міняти лампи ДРСЛ, всі металеві стовби будемо міняти на залізобетонні і після кожного ДТП з ними - будемо виливати новий, замість того, щоб змінити пошкоджену частину старого. Це ж краще.Але це ще не все. Ми підемо далі - викупимо в Європі всю б/в техніку, будь-яку. І коли привеземо і відсортуємо - то з цих б/в агрегатів ми зможемо построїти заводи, налагодити випуск нової продукції. Їхні старі автомобілі - відремонтувати та роздати в лікарні та поліцію. Побутову після ремонту - пороздавати в дитячі будинки, інтернати, школи, ... Їхніми відпрацьованими і відремонтованими промислов ліфтами обладнати всі наші горнодобуваючі шахти... і таке далі.Але, потім, коли десь через рік ми прокинимось в цьому смітті (бо його вже задовбаються ремонтувати, а нових деталей вже не випускатимуть) і побачимо - що це сміття своїм споживанням енергії та утриманням великої кількості електриків (а зараз в Україні ця професія досить оплачувана) з*їдає весь прибуток - напишемо на дефолт. І це буде 100% і безповоротній результат.