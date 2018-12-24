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У Києві мають намір витратити
3 млрд грн на освітлення...

У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:37

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

  Rainbow написав:Едешь по улицам как в ж.... темно, зебры не освещаются, разметка не светится, светофоры на ладан дышат.

это где?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:49

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

кстати, где-то читал, что учитывая количество аэс и стоимость ээ, у нас фонари должны гореть всю ночь. причём везде.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:45

  Pegasmaster написав:кстати, где-то читал, что учитывая количество аэс и стоимость ээ, у нас фонари должны гореть всю ночь. причём везде.

А в Києві - так і є. Лише після 1-ї години ночі переходять в черговий режим. Працює 2 з 3-х.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:31

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

Через пару лет эти светодиоды погорят синим пламенем. Вместо того чтобы заменить сам светильник и оставить вечный железобетонный столб, свора разворовывает бюджет Киева. Они новые еле светят, через год им приснятся вафли.
Забрать у кличка паспорта, чтобы не смог свалить. Пусть отвечает за свои новшества.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:35

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

  p_a_l написав:Они новые еле светят

Как раз новые светят великолепно, не надо рассказывать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:15

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

  p_a_l написав:Вместо того чтобы заменить сам светильник и оставить вечный железобетонный столб,

Все вірно. А ще не будемо купувати нової техніки для загальнокористувацького транспорту - будемо ремонтувати старий. Адже новий через рік-2 роки розсипиться, а відповідати немає кому.
Що до ліхтарів - то давай замінемо в кожному ліхтарі старе згнивше дзеркало, будемо щодня міняти лампи ДРСЛ, всі металеві стовби будемо міняти на залізобетонні і після кожного ДТП з ними - будемо виливати новий, замість того, щоб змінити пошкоджену частину старого. Це ж краще.
Але це ще не все. Ми підемо далі - викупимо в Європі всю б/в техніку, будь-яку. І коли привеземо і відсортуємо - то з цих б/в агрегатів ми зможемо построїти заводи, налагодити випуск нової продукції. Їхні старі автомобілі - відремонтувати та роздати в лікарні та поліцію. Побутову після ремонту - пороздавати в дитячі будинки, інтернати, школи, ... Їхніми відпрацьованими і відремонтованими промислов ліфтами обладнати всі наші горнодобуваючі шахти... і таке далі.
Але, потім, коли десь через рік ми прокинимось в цьому смітті (бо його вже задовбаються ремонтувати, а нових деталей вже не випускатимуть) і побачимо - що це сміття своїм споживанням енергії та утриманням великої кількості електриків (а зараз в Україні ця професія досить оплачувана) з*їдає весь прибуток - напишемо на дефолт. І це буде 100% і безповоротній результат.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:16

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

  p_a_l написав:Вместо того чтобы заменить сам светильник и оставить вечный железобетонный столб, свора разворовывает бюджет Киева. Они новые еле светят, через год им приснятся вафли.

нормально они светят.
а жб столбы при дтп крайне травмоопасны. посмотрите краш-тесты.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:27

  Pegasmaster написав:
  Rainbow написав:Едешь по улицам как в ж.... темно, зебры не освещаются, разметка не светится, светофоры на ладан дышат.

это где?

Может вы просто не видели как должно нормально работать уличное освещение?
Там где заменяют, в основном - да, отлично, пример, бульвар Дружбы Народов.
А например, на участке Дарницкий мост - Дарницкий жд вокзал освещения вообще отсутствует как класс, как и разметка. На Тростянецкой от ХШ до Ахматовой тротуары не освещены никак, а в секции от Ньювея до Биллы очень часто лишь половина фонарей работает, да и то над трамвайными путями.
С зебрами в Киеве действительно проблема и ее глупо отрицать - обычно под осень рисуют разметку и к весне уже ничего не видно.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:08

Re: У Києві мають намір витратити 3 млрд грн на освітлення..

  EKO написав:Там где заменяют, в основном - да, отлично, пример, бульвар Дружбы Народов.
А например, на участке Дарницкий мост - Дарницкий жд вокзал освещения вообще отсутствует как класс, как и разметка.

Що до розмітки - помітив, що її якісно відновлюють тільки на дорогах з відносно новим асфальтом, та/або з інтенсивниим рухом. Всі інші вулиці/проспекти - чекають на реконструкцію. А що до Дарницького моста - то, як мені пам*ятається - там є розмітка.
Що до освітлення - то поки, закономірності не помітив. Але вона має бути. Наприклад, на Теліги - хороше освітлення. А на Перемоги - недостатнє. А ці вулиці нещодавно відреконструйовані.
jeugen
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