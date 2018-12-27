З 2020 року в Німеччині водіям легкових автомобілів доведеться отримувати відповідні наклейки на лобове скло - знак про оплату нововведеного збору.
Дивися повний текст У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34
У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги.
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34
Во блин, срочно обогнать Германию, Петр Алексеевич, а самим такое слабо было придумать, коммунальные уже приелись ;) Зато можно будет рассказывать, что вот в Европе только собираются, а у нас уже есть :)
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40
Re: У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги
так ведь есть же уже такое, виньетка называется
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