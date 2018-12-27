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У Німеччині водіїв зобов'яжуть
платити податок на дороги

У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34

У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги

Пропонуємо до обговорення:
З 2020 року в Німеччині водіям легкових автомобілів доведеться отримувати відповідні наклейки на лобове скло - знак про оплату нововведеного збору.

Дивися повний текст У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:34

Во блин, срочно обогнать Германию, Петр Алексеевич, а самим такое слабо было придумать, коммунальные уже приелись ;) Зато можно будет рассказывать, что вот в Европе только собираются, а у нас уже есть :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:40

Re: У Німеччині водіїв зобов'яжуть платити податок на дороги

так ведь есть же уже такое, виньетка называется
petrov
 
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