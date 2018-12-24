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У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:56
Пропонуємо до обговорення:
У Лас-Вегасі автомобіль Tesla, пересуваючись в автономному режимі, збив робота компанії Promobot, резидента фонду російського науково-технічного комплексу Сколково. В результаті аварії робот, оренда якого коштує 2 тисячі доларів на день, перекинувся і отримав кілька значних пошкоджень.
Дивися повний текст У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив російського робота
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R2
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:56
Оператор робота, ну что внутри сидел, надеюсь не пострадал?
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AlifeSoft
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Додано: Чет 10 січ, 2019 01:25
Сопоставьте:
1 Чтобы доказать что вы НЕ компьютер, надо распознать дорожные знаки на картинках.
2 Беспилотным автомобилем управляет компьютер.
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tatarinov09101985
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Додано: Чет 10 січ, 2019 02:01
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
У Лас-Вегасі автомобіль Tesla, пересуваючись в автономному режимі, збив робота компанії Promobot, резидента фонду російського науково-технічного комплексу Сколково. В результаті аварії робот, оренда якого коштує 2 тисячі доларів на день, перекинувся і отримав кілька значних пошкоджень.
Та де там кто кого сбил - его просто сдуло ветром от мимо проезжавшей Тесла, когда "оператор" вылез из него и отошел в кусты по очень срочному делу
При реальном столкновении автопилот автоматом бы остановил машину.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 07:02
Скрытая угроза начала войны роботов :)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 07:55
Надеюсь, работа не сильно пострадала.
Вжарим томосом по автокефалии
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Додано: Чет 10 січ, 2019 08:13
Как символично....! О многолетней борьбе Великой и Духовной с Загнивающим Западом.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:36
Не слишком удачная постановка россиян.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:13
Подивився відео. Мабуть, дійсно оператор в середині обіс*рався
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23
А почему автопилот на Тесле заранее не среагировал на препятствие, робот даже не двигался, а просто стоял на дороге.
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