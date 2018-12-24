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У Лас-Вегасі безпілотний
електрокар Tesla збив...

У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:56

У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...

Пропонуємо до обговорення:
У Лас-Вегасі автомобіль Tesla, пересуваючись в автономному режимі, збив робота компанії Promobot, резидента фонду російського науково-технічного комплексу Сколково. В результаті аварії робот, оренда якого коштує 2 тисячі доларів на день, перекинувся і отримав кілька значних пошкоджень.

Дивися повний текст У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив російського робота.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:56

Оператор робота, ну что внутри сидел, надеюсь не пострадал?
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Сопоставьте:
1 Чтобы доказать что вы НЕ компьютер, надо распознать дорожные знаки на картинках.
2 Беспилотным автомобилем управляет компьютер.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 02:01

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У Лас-Вегасі автомобіль Tesla, пересуваючись в автономному режимі, збив робота компанії Promobot, резидента фонду російського науково-технічного комплексу Сколково. В результаті аварії робот, оренда якого коштує 2 тисячі доларів на день, перекинувся і отримав кілька значних пошкоджень.



Та де там кто кого сбил - его просто сдуло ветром от мимо проезжавшей Тесла, когда "оператор" вылез из него и отошел в кусты по очень срочному делу :mrgreen:

При реальном столкновении автопилот автоматом бы остановил машину.
EKO
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Скрытая угроза начала войны роботов :)
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Надеюсь, работа не сильно пострадала.
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Не слишком удачная постановка россиян.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:13

Подивився відео. Мабуть, дійсно оператор в середині обіс*рався
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23

Re: У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...

А почему автопилот на Тесле заранее не среагировал на препятствие, робот даже не двигался, а просто стоял на дороге.
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