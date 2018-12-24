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У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:29
freeze написав:
А почему автопилот на Тесле заранее не среагировал на препятствие, робот даже не двигался, а просто стоял на дороге.
Взагалі-то автопілот зреагував на відстанні достатній для маневру.
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jeugen
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