У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:29
freeze написав:
А почему автопилот на Тесле заранее не среагировал на препятствие, робот даже не двигался, а просто стоял на дороге.
Взагалі-то автопілот зреагував на відстанні достатній для маневру.
jeugen
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:00
Театр-постановка для подвидения бренда и PR
lauder7
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:37
а если бы в стекло врезался?
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User77
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:44
украинский стенд представлен?
sal
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