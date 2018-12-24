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У Лас-Вегасі безпілотний
електрокар Tesla збив...

У Лас-Вегасі безпілотний електрокар Tesla збив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:29

  freeze написав:А почему автопилот на Тесле заранее не среагировал на препятствие, робот даже не двигался, а просто стоял на дороге.

Взагалі-то автопілот зреагував на відстанні достатній для маневру.
jeugen
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Театр-постановка для подвидения бренда и PR
lauder7
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а если бы в стекло врезался? https://supersklo.com.ua/
User77
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Re: работы

украинский стенд представлен?
sal
 
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