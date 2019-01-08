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IBM показала перший комерційний
квантовий комп'ютер (фото)

IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:13

IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
IBM представила на виставці електроніки CES 2019 свій перший комерційний квантовий комп'ютер IBM Q.

Дивися повний текст IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото).
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