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IBM показала перший комерційний
квантовий комп'ютер (фото)

IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото)
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:15

IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
IBM представила на виставці електроніки CES 2019 свій перший комерційний квантовий комп'ютер IBM Q.

Дивися повний текст IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42

От цікаво, що може цей комп і чим він кращий за стандартний компьютер?
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:48

  jeugen написав:От цікаво, що може цей комп і чим він кращий за стандартний компьютер?

Ни нэ краще. Алэ цэ пэршый.
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:32

Re: IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фот

  shkarapet написав:Ни нэ краще. Алэ цэ пэршый.

Я розумію, що перший компьютер був в розмірах, як будинок, а по швидкості - як калькулятор.
Але ж, які перспективи має квантовий комп*ютер, яких немає класичний? Навіщо створювати комерційну версію чогось, що дорожче більш якісних аналогів? Невже для наповнення приватних колекцій? Чим маркетинг відділ керувався? У АйБіеМ вже немає грошей на продовження розробки?
Можу підказати, як зменшити вартість цих розробок: в Кропивницькому та Харкові є велика кількість електриків/електронщиків, які залишилися після розпаду/занепаду радіозаводів. І ці люди будуть працювати на благо корпорації і за 3-5 тис вічно зелених.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:59

Re: IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фот

  jeugen написав:Але ж, які перспективи має квантовий комп*ютер, яких немає класичний?

Просто почитайте хоч Вікіпедію. У квантових обчислень багато цікавих нюансів
Faceless
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