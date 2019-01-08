IBM представила на виставці електроніки CES 2019 свій перший комерційний квантовий комп'ютер IBM Q.
Дивися повний текст IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 01:15
IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фото).
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42
От цікаво, що може цей комп і чим він кращий за стандартний компьютер?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:48
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:32
Re: IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фот
Я розумію, що перший компьютер був в розмірах, як будинок, а по швидкості - як калькулятор.
Але ж, які перспективи має квантовий комп*ютер, яких немає класичний? Навіщо створювати комерційну версію чогось, що дорожче більш якісних аналогів? Невже для наповнення приватних колекцій? Чим маркетинг відділ керувався? У АйБіеМ вже немає грошей на продовження розробки?
Можу підказати, як зменшити вартість цих розробок: в Кропивницькому та Харкові є велика кількість електриків/електронщиків, які залишилися після розпаду/занепаду радіозаводів. І ці люди будуть працювати на благо корпорації і за 3-5 тис вічно зелених.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:59
Re: IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фот
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:47
Re: IBM показала перший комерційний квантовий комп'ютер (фот
|