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Що шукали українці на OLX
в 2018 році (статистика)

Що шукали українці на OLX в 2018 році (статистика)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:22

Що шукали українці на OLX в 2018 році (статистика)

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики OLX склали рейтинг найбажаніших товарів серед користувачів.

Дивися повний текст Що шукали українці на OLX в 2018 році (статистика).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 01:22

У владельцев смартов на андроиде 0 из 10 запросов о телефонах. У владельцев огрызков 6 из 10 запросов, запросы про огрызки. И скажите, что это не секта ))
EKO
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