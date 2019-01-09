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Минулого року бензин в
Україні подорожчав на 20%

Минулого року бензин в Україні подорожчав на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:53

Минулого року бензин в Україні подорожчав на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на зниження цін наприкінці року, за результатами 2018 року вартість бензину в середньому зросла майже на 20%.

Дивися повний текст Минулого року бензин в Україні подорожчав на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:53

Какая-то бредятина, в середине года - да, дорожал, но с ноября обратно подешевел при чем стал дешевле чем год назад. Сохранился чек с февраля, заправлялся на БРСМ, 95-й Евро плюс был - 28.79, сегодня как раз смостел на цены на той же заправке, тот самый бензин почти год спустя - 27.99, получается по результатам 2018 года бензин подешевел на 3% примерно, а не подорожал на 20%....
sumy4
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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