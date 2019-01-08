RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Така умова міститься в оприлюдненому Меморандумі.

Дивися повний текст Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86579
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду 1, 2
R2 » Вів 08 січ, 2019 17:45
16 773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 18:33
Мизантрóп
Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%
R2 » Сер 09 січ, 2019 12:31
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 12:31
Сергій_М
Україна оголосила 12 конкурсів на розробку вуглеводневих...
R2 » Сер 09 січ, 2019 12:22
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 12:23
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (364)
10.01.2019 07:33
Рынок ОВГЗ (225)
10.01.2019 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.