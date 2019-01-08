Така умова міститься в оприлюдненому Меморандумі.
Дивися повний текст Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04
Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ.
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:53
Додано: Чет 10 січ, 2019 08:56
теперь да-же младенец будет оплачивать все кредиты МВФ . А когда транзит заглохнет от РФ то цены взлетят еще на 50%
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:47
Украина, в лице президента и стада дармоедов-депутатов обещала, что люди будут жить лучше, прям как в Европе, а в итоге даже с евроблях стригут по 100 000 грн налогов, при этом не дав за эти налоги никакой инфраструктуры и дорог.
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:48
По сравнению с Гройсманом, и Порошенком - Янукович был добрым безобидным мальчиком.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
|