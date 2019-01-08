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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Така умова міститься в оприлюдненому Меморандумі.

Дивися повний текст Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:53

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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:47

Украина, в лице президента и стада дармоедов-депутатов обещала, что люди будут жить лучше, прям как в Европе, а в итоге даже с евроблях стригут по 100 000 грн налогов, при этом не дав за эти налоги никакой инфраструктуры и дорог.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:57

А где же находится эта заветная "рыночная" цена? Нефть падает...
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:22

Не успеют. Есть надежда, что к власти прийдёт кто-то вменяемый. Цена газа должна учитывать долю украинского газа в общем потреблении. А так это просто воровство у собственного народа на государственном уровне. При нынешних ценах на газ неплатежи будут только расти. А если начнут отбирать жилье, вот тогда уже будет реальный майдан.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:03

  De Bil написав:А где же находится эта заветная "рыночная" цена? Нефть падает...

Цена помноженная на алчность Банковой.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:34

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

интересно, если юля поборет петю, то как она снизит цену на газ, если повышения уже заложены на пару лет вперёд?
кинет мвф или население?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:13

Pegasmaster Кто-бы не пришел - будет валить на "папередников", и поднимать цены. Юля - лучшая в подобных изощрениях.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:31

В течении 2019-го года цена на газ должна быть поднята еще на 41-50% до 12-13 тыс гривен.

Это и есть пресловутой импортный паритет, и цена реализации газа бизнесу - то, о чем правительство договорилось на 2020-й, подписав программу с МВФ.

Поэтому майское поднятие не является ни единственным в 2019-м, ни самым значительным - на лето-осень будет намечено еще 1 поднятие, а возможно и 2.

Стратегические последствия импортного паритета нетрудно себе представить - при паритете цен с соседними странами и радикально меньшей стоимостью труда, эмиграция увеличится еще сильнее, и приобретет невиданный характер.

Впрочем, если отбросить сантименты и мыслить трезво - это было предсказуемо с учетом предложенной в 2014-м году с подписанием Ассоциации экономической модели страны-житницы.

За прошедшие 5 лет лишь 2 отрасли украинской экономики демонстрируют рост - сельское хозяйство и IT-аутсорсинг. Все остальные - падают (где-то до полного уничтожения - ракето- и самолетостроение).

И если для существования сельского хозяйства необходимо сохранение локальной рабочей силы, то в случае с IT ситуация противоположная - сегодня занятые в этой индустрии специалисты наслаждаются более низкой стоимостью жизни при зарплатах общемирового уровня. С достижением импортного паритета мотивация жить в Украине исчезнет...

PS: кто бы не победил на президентких выборах, снижения цен на газ ждать не стоит - победа независимого кандидата невозможна, над чем пропаганда трудилась все эти годы, а зависимый будет следовать уже определенному курсу, несмотря на использованные предвыборные уловки
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:07

А вот и подкрепление моим словам подъехало:

https://korrespondent.net/ukraine/40521 ... ochei-syly

В текущем году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов, считают аналитики компании PwC.
В 2019 году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Об этом говорится в обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года

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