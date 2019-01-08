Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Додано: Чет 10 січ, 2019 15:31

В течении 2019-го года цена на газ должна быть поднята еще на 41-50% до 12-13 тыс гривен.



Это и есть пресловутой импортный паритет, и цена реализации газа бизнесу - то, о чем правительство договорилось на 2020-й, подписав программу с МВФ.



Поэтому майское поднятие не является ни единственным в 2019-м, ни самым значительным - на лето-осень будет намечено еще 1 поднятие, а возможно и 2.



Стратегические последствия импортного паритета нетрудно себе представить - при паритете цен с соседними странами и радикально меньшей стоимостью труда, эмиграция увеличится еще сильнее, и приобретет невиданный характер.



Впрочем, если отбросить сантименты и мыслить трезво - это было предсказуемо с учетом предложенной в 2014-м году с подписанием Ассоциации экономической модели страны-житницы.



За прошедшие 5 лет лишь 2 отрасли украинской экономики демонстрируют рост - сельское хозяйство и IT-аутсорсинг. Все остальные - падают (где-то до полного уничтожения - ракето- и самолетостроение).



И если для существования сельского хозяйства необходимо сохранение локальной рабочей силы, то в случае с IT ситуация противоположная - сегодня занятые в этой индустрии специалисты наслаждаются более низкой стоимостью жизни при зарплатах общемирового уровня. С достижением импортного паритета мотивация жить в Украине исчезнет...



PS: кто бы не победил на президентких выборах, снижения цен на газ ждать не стоит - победа независимого кандидата невозможна, над чем пропаганда трудилась все эти годы, а зависимый будет следовать уже определенному курсу, несмотря на использованные предвыборные уловки