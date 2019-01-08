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Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:11
zРадио
А в Раші чого - теж МВФ душить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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