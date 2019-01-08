zРадио
А в Раші чого - теж МВФ душить?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:11
zРадио
А в Раші чого - теж МВФ душить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:26
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:36
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть.
Совок ще довго буде відригуватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:57
Не совка, а последствий его быстрой и нерациональной дезинтеграции - с 1920-го по 1991-й население Украины в составе СССР выросло с 26 до 52 млн (+100), в то время, когда население Европы - с 465 до 665 млн (+43%). И это несмотря на то, что потери Украины во ВМВ несопоставимо более высокие, чем в общем по странам Европы!
Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:10
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Населення зростало, поки не було масової урбанізації і контрацепції. В дев'яностих теж багато виїхало, люди взагалі схильні до міграції, якщо немає бар'єрів.
Успішність країни, в першу чергу, залежить від людей, а не від влади. Адже саме люди її обирають і отримують, в результаті, те що хочуть. Якщо хочуть халяви, як в нас при попередниках, то вони її і отримують, поки не прийде розплата, як у нас зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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