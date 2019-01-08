Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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lapay написав:zРадио А в Раші чого - теж МВФ душить?
Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям
zРадио написав:Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям
Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть. Совок ще довго буде відригуватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям
Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть. Совок ще довго буде відригуватись.
Не совка, а последствий его быстрой и нерациональной дезинтеграции - с 1920-го по 1991-й население Украины в составе СССР выросло с 26 до 52 млн (+100), в то время, когда население Европы - с 465 до 665 млн (+43%). И это несмотря на то, что потери Украины во ВМВ несопоставимо более высокие, чем в общем по странам Европы!
Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...
zРадио написав:Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...
Населення зростало, поки не було масової урбанізації і контрацепції. В дев'яностих теж багато виїхало, люди взагалі схильні до міграції, якщо немає бар'єрів. Успішність країни, в першу чергу, залежить від людей, а не від влади. Адже саме люди її обирають і отримують, в результаті, те що хочуть. Якщо хочуть халяви, як в нас при попередниках, то вони її і отримують, поки не прийде розплата, як у нас зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...
Населення зростало, поки не було масової урбанізації і контрацепції
Ура - лучше поздно, чем никогда! Спорил-спорил со мной, чтобы, наконец, согласиться
Увеличение населения провоцируется его концентрацией для производства сложного продукта - принцип разделения труда. Поэтому за годы независимости на фоне падения производства сложного продукта происходит депопуляция практически всех городов Украины. Из списка крупнейших Киев - единственное исключение. И Харьков, и Днепр, и Одесса, и даже Львов - все потеряли и продолжают терять. Всего с 1991-го потеряно 6 млн городского населения!
zРадио написав:Увеличение населения провоцируется его концентрацией для производства сложного продукта - принцип разделения труда. Поэтому за годы независимости на фоне падения производства сложного продукта происходит депопуляция практически всех городов Украины. Из списка крупнейших Киев - единственное исключение. И Харьков, и Днепр, и Одесса, и даже Львов - все потеряли и продолжают терять. Всего с 1991-го потеряно 6 млн городского населения!
Доля міського населення навіть збільшилась, за роки незалежності. Я не розумію, що Ви хочете сказати, і в чому я погодився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Увеличение населения провоцируется его концентрацией для производства сложного продукта - принцип разделения труда. Поэтому за годы независимости на фоне падения производства сложного продукта происходит депопуляция практически всех городов Украины. Из списка крупнейших Киев - единственное исключение. И Харьков, и Днепр, и Одесса, и даже Львов - все потеряли и продолжают терять. Всего с 1991-го потеряно 6 млн городского населения!
Доля міського населення навіть збільшилась, за роки незалежності. Я не розумію, що Ви хочете сказати, і в чому я погодився.
Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.
А что я хотел сказать, я сказал - население городов уменьшилось на 6 млн без учета уехавших на трудовые заработки. Снижение населения прямо коррелирует (являясь и причиной, и следствием - круговая порука) потери рабочих мест.
И это "ремесленические" и интеллектуальные рабочие места - инженеры, строители, врачи, преподаватели, ученые...
zРадио написав:Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.
По держстату зараз 69%. Не думаю, що щось підтасовано - села реально порожні, принаймі в Центрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...