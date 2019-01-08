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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:11

zРадио
А в Раші чого - теж МВФ душить? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:26

  lapay написав:zРадио
А в Раші чого - теж МВФ душить? ;)


Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:36

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям

Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть.
Совок ще довго буде відригуватись. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:57

  lapay написав:
  zРадио написав:Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям

Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть.
Совок ще довго буде відригуватись. :)


Не совка, а последствий его быстрой и нерациональной дезинтеграции - с 1920-го по 1991-й население Украины в составе СССР выросло с 26 до 52 млн (+100), в то время, когда население Европы - с 465 до 665 млн (+43%). И это несмотря на то, что потери Украины во ВМВ несопоставимо более высокие, чем в общем по странам Европы!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D1%8B

Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать :mrgreen: Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:10

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать :mrgreen: Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...

Населення зростало, поки не було масової урбанізації і контрацепції. В дев'яностих теж багато виїхало, люди взагалі схильні до міграції, якщо немає бар'єрів.
Успішність країни, в першу чергу, залежить від людей, а не від влади. Адже саме люди її обирають і отримують, в результаті, те що хочуть. Якщо хочуть халяви, як в нас при попередниках, то вони її і отримують, поки не прийде розплата, як у нас зараз. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:48

  lapay написав:
  zРадио написав:Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжать :mrgreen: Что ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...

Населення зростало, поки не було масової урбанізації і контрацепції


Ура - лучше поздно, чем никогда! Спорил-спорил со мной, чтобы, наконец, согласиться :mrgreen:

Увеличение населения провоцируется его концентрацией для производства сложного продукта - принцип разделения труда. Поэтому за годы независимости на фоне падения производства сложного продукта происходит депопуляция практически всех городов Украины. Из списка крупнейших Киев - единственное исключение. И Харьков, и Днепр, и Одесса, и даже Львов - все потеряли и продолжают терять. Всего с 1991-го потеряно 6 млн городского населения!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:17

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Увеличение населения провоцируется его концентрацией для производства сложного продукта - принцип разделения труда. Поэтому за годы независимости на фоне падения производства сложного продукта происходит депопуляция практически всех городов Украины. Из списка крупнейших Киев - единственное исключение. И Харьков, и Днепр, и Одесса, и даже Львов - все потеряли и продолжают терять. Всего с 1991-го потеряно 6 млн городского населения!

Доля міського населення навіть збільшилась, за роки незалежності. Я не розумію, що Ви хочете сказати, і в чому я погодився. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:28

надо срочно менять власть в стране на адекватную
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:47

  lapay написав:
  zРадио написав:Увеличение населения провоцируется его концентрацией для производства сложного продукта - принцип разделения труда. Поэтому за годы независимости на фоне падения производства сложного продукта происходит депопуляция практически всех городов Украины. Из списка крупнейших Киев - единственное исключение. И Харьков, и Днепр, и Одесса, и даже Львов - все потеряли и продолжают терять. Всего с 1991-го потеряно 6 млн городского населения!

Доля міського населення навіть збільшилась, за роки незалежності. Я не розумію, що Ви хочете сказати, і в чому я погодився. :)


Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.

А что я хотел сказать, я сказал - население городов уменьшилось на 6 млн без учета уехавших на трудовые заработки. Снижение населения прямо коррелирует (являясь и причиной, и следствием - круговая порука) потери рабочих мест.

И это "ремесленические" и интеллектуальные рабочие места - инженеры, строители, врачи, преподаватели, ученые...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:52

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.

По держстату зараз 69%. Не думаю, що щось підтасовано - села реально порожні, принаймі в Центрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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