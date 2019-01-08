Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Додано: Чет 10 січ, 2019 16:57

lapay написав: zРадио написав: Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям Вы не те акценты ставите - мы МВФ слушаем, и падаем быстрее РФ, которая МВФ не слушает. В списке умирающих экономик при этом нет ни одной страны, которая бы являлась объектом, а не субъектом по отношению к международным организациям

Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть.

Совок ще довго буде відригуватись. Простіше все - вся Східна Європа втрачає населення через еміграцію - одні трохи швидше, інші повільніше, і до одних їдуть мігранти з інших країн, а до інших ще не їдуть.Совок ще довго буде відригуватись.

Не совка, а последствий его быстрой и нерациональной дезинтеграции - с 1920-го по 1991-й население Украины в составе СССР выросло с 26 до 52 млн (+100), в то время, когда население Европы - с 465 до 665 млн (+43%). И это несмотря на то, что потери Украины во ВМВ несопоставимо более высокие, чем в общем по странам Европы!Я знаю, что вы ляпните в ответ - украинцев силком держали, не давая выезжатьЧто ж, отвечу - тогда бы 70 лет жаждущие выехали до 1995-го, что было бы минимумом, после которого мы восстановили бы рост. Но увы, причины другие. И у нас, и у других дезинтегрированных стран под руководством своих продажных элит, дирижируемых международными "советниками"...