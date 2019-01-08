І що з того? Робочі місця були і при Совку - сапку в руки і на 4 га буряків. Від таких "робочих місць" і тікали в міста. Зараз тікають з міст і сел на Захід. Нормальне робоче місце коштує нормальних зелених грошей, яких в нас немає.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:56
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
І що з того? Робочі місця були і при Совку - сапку в руки і на 4 га буряків. Від таких "робочих місць" і тікали в міста. Зараз тікають з міст і сел на Захід. Нормальне робоче місце коштує нормальних зелених грошей, яких в нас немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:58
А города - нет?
Пять городов Украины попали в список самых быстро исчезающих в мире.
Днепр вообще возглавляет рейтинг!
О маленьких городах, некогда живущих за счет крупного производства, я вообще молчу
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