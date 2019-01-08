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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:56

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Снижение населения прямо коррелирует (являясь и причиной, и следствием - круговая порука) потери рабочих мест.

И это "ремесленические" и интеллектуальные рабочие места - инженеры, строители, врачи, преподаватели, ученые...

І що з того? Робочі місця були і при Совку - сапку в руки і на 4 га буряків. Від таких "робочих місць" і тікали в міста. Зараз тікають з міст і сел на Захід. Нормальне робоче місце коштує нормальних зелених грошей, яких в нас немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:58

  lapay написав:
  zРадио написав:Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.

По держстату зараз 69%. Не думаю, що щось підтасовано - села реально порожні, принаймі в Центрі.


А города - нет?

Пять городов Украины попали в список самых быстро исчезающих в мире.

Днепр вообще возглавляет рейтинг!
https://comments.ua/world/367701-pyat-g ... opali.html

О маленьких городах, некогда живущих за счет крупного производства, я вообще молчу
zРадио
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