Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Додано: Чет 10 січ, 2019 21:29

lapay написав: І не завтра буде вирішена. І не завтра буде вирішена.

Снова манипулируете, потому что проблема и не решается. Я не просто так дал информацию по демографии в теме газа - я намеренно подчеркнул, что подтягивание местных цен к мировому уровню без роста местных заработных плат забивает последний гвоздь в крышку гроба.А мы именно это и наблюдаем. Цена газа в 2013 году - 0,09 доллара за куб, в 2019 - 0,33-0,45 доллара за куб. При этом средняя зарплата в 2013 году - 430 долларов, в 2019 - 320-360 долларов.Данный процесс невозможен в свободной экономике, потому что себестоимость, а за ней и цены на продукты/услуги есть производной стоимости труда. Это может происходить только в высокомонопольной системе под руководством продажных элит.Средний процент депопуляции за 27 лет составляет 0,8%/год. А на 2019-м ожидают 1,4% по трудовым ресурсам, значит общий - 1,1-1,2%.