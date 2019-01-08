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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:58

  lapay написав:
  zРадио написав:Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.

По держстату зараз 69%. Не думаю, що щось підтасовано - села реально порожні, принаймі в Центрі.


А города - нет?

Пять городов Украины попали в список самых быстро исчезающих в мире.

Днепр вообще возглавляет рейтинг!
https://comments.ua/world/367701-pyat-g ... opali.html

О маленьких городах, некогда живущих за счет крупного производства, я вообще молчу
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:14

  zРадио написав:
Пять городов Украины попали в список самых быстро исчезающих в мире.

Днепр вообще возглавляет рейтинг!
https://comments.ua/world/367701-pyat-g ... opali.html

О маленьких городах, некогда живущих за счет крупного производства, я вообще молчу

Ті п'ять міст зменшились менше, ніж зменшилось все населення України. Люди мігрують туди, де краще. Колись було краще в вітчизняних мільонниках, зараз за бугром (крім Києва). Глобалізація, відсутність реформ і, як наслідок, грошей.

Ця проблема не сьогодні почалась, і не завтра буде вирішена.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:29

  lapay написав:І не завтра буде вирішена.


Снова манипулируете, потому что проблема и не решается. Я не просто так дал информацию по демографии в теме газа - я намеренно подчеркнул, что подтягивание местных цен к мировому уровню без роста местных заработных плат забивает последний гвоздь в крышку гроба.

А мы именно это и наблюдаем. Цена газа в 2013 году - 0,09 доллара за куб, в 2019 - 0,33-0,45 доллара за куб. При этом средняя зарплата в 2013 году - 430 долларов, в 2019 - 320-360 долларов.

Данный процесс невозможен в свободной экономике, потому что себестоимость, а за ней и цены на продукты/услуги есть производной стоимости труда. Это может происходить только в высокомонопольной системе под руководством продажных элит.

Средний процент депопуляции за 27 лет составляет 0,8%/год. А на 2019-м ожидают 1,4% по трудовым ресурсам, значит общий - 1,1-1,2%.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 січ, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:30

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Манипулируете - урбанизация снизилась! Незначительно, но факт - с 67,5% в 1991-м до 67,4% в 2001-м. Дальше - то, что после данных переписи - является пропагандой. Для справки - в Европе 73% как сегодня, так и было в 2001-м.

По держстату зараз 69%. Не думаю, що щось підтасовано - села реально порожні, принаймі в Центрі.


А города - нет?

Пять городов Украины попали в список самых быстро исчезающих в мире.

Днепр вообще возглавляет рейтинг!
https://comments.ua/world/367701-pyat-g ... opali.html

О маленьких городах, некогда живущих за счет крупного производства, я вообще молчу

Статья за 12 год - светлый период времён Януковича с дешёвым газом, а оказывается все так плохо для людей было...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:35

  Vint написав:Статья за 12 год - светлый период времён Януковича с дешёвым газом, а оказывается все так плохо для людей было...


Это все-лишь период замедления темпов депопуляции, а не смены тренда (к тому же рейтинг накопительный с 1990-го года, а не ограничен периодом президентства Януковича). Самые высокие темпы падения населения - 1994-1999 и 2014-2018
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:39

  zРадио написав:
  Vint написав:Статья за 12 год - светлый период времён Януковича с дешёвым газом, а оказывается все так плохо для людей было...


Это все-лишь период замедления темпов депопуляции, а не смены тренда. Самые высокие темпы падения населения - 1994-1999 и 2014-2018

Газ был дешевый, а депопуляция была. Зачем натягивать осла на глобус?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:44

  Vint написав:
  zРадио написав:
  Vint написав:Статья за 12 год - светлый период времён Януковича с дешёвым газом, а оказывается все так плохо для людей было...


Это все-лишь период замедления темпов депопуляции, а не смены тренда. Самые высокие темпы падения населения - 1994-1999 и 2014-2018

Газ был дешевый, а депопуляция была. Зачем натягивать осла на глобус?


Не прикидывайтесь шлангом. Я выше подчеркнул, что тренд на уменьшение населения - стабильный, а вот темпы снижения - разные в разные периоды с 1991 по 2018. И если средний процент депопуляции за 27 лет составил 0,8%, то в 2019-м будет 1,1%-1,2% - то есть в 1,5 раза быстрее!
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:17

Vint, zРадио
Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но вот более свежие данные, правда только по одному региону:
19.09.2016
Как вымирает население Днепропетровщины

https://gorod.dp.ua/news/122738
Стали известны вымирающие города Днепропетровщины
23.09.2018

http://dv-gazeta.info/dneprnews/stali-i ... hinyi.html
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:24

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Снова манипулируете, потому что проблема и не решается. Я не просто так дал информацию по демографии в теме газа - я намеренно подчеркнул, что подтягивание местных цен к мировому уровню без роста местных заработных плат забивает последний гвоздь в крышку гроба.

А мы именно это и наблюдаем. Цена газа в 2013 году - 0,09 доллара за куб, в 2019 - 0,33-0,45 доллара за куб. При этом средняя зарплата в 2013 году - 430 долларов, в 2019 - 320-360 долларов.

Данный процесс невозможен в свободной экономике, потому что себестоимость, а за ней и цены на продукты/услуги есть производной стоимости труда. Это может происходить только в высокомонопольной системе под руководством продажных элит.

Крім підвищення ціни газу в нас підвищується і мінімальна зарплата. Зарплата України, по ППС, четверта в СНД, після РБ, РФ, Казахстану, а реальна менша кавказьких республік. Тому середня зарплата, в доларах, буде зростати і надалі, одночасно із зростанням цін. В Польщі, при такому експорті в 2002 році, як в нас, середня зарплата була 800 доларів.
Щоб платити за газ ринкову ціну, треба і зарплату відповідну мати, а для цього підприємствам треба чухатись, інакше ніхто не захоче там працювати.
Ціну на газ ніхто не зменшить, швидше збільшать, стогін пересічних західних кредиторів не цікавить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:29

Потребляю аж 3 куба газа в месяц.
Квартира отапливается ТЭЦ на угле. Я против дешёвого газа! Да и цена на нефть упала и повышать не так сильно будет нужно.
Vint
 
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