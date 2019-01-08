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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:36

а в ноябре шо було? Понижение?
shkarapet
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:47

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:В текущем году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов, считают аналитики компании PwC.

учитывая количество работающих за границей, а это около 3 млн человек, это еще оптимистично.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:37

Вот скажите: при святом Яныче были низкие тарифы и высокие зарплаты, но олигархи вывели глупый народ на Майдан. Сейчас зарплаты упали, а тарифы выросли. Но народ никогда не выйдет сам, пока кому-то, кому выгодно, не проплатит новый Майданс. Люди будут платить, кто сможет, остальные разъедутся из страны.
Единственная причина поднимать тарифы - пустой бюджет. Ведь Украина добывает газа в объемах достаточных для потребностей народа и производства. Согласно конституции все ресурсы Украины, в том числе газ, являются собственностью народа. Потому поднятие выше цен, которые были при Яныче, просто очередное надругательство над туалетной бумагой для власть имущих, которая называется конституция Украины.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:39

  zРадио написав:
  Vint написав:Статья за 12 год - светлый период времён Януковича с дешёвым газом, а оказывается все так плохо для людей было...

Это все-лишь период замедления темпов депопуляции, а не смены тренда (к тому же рейтинг накопительный с 1990-го года, а не ограничен периодом президентства Януковича). Самые высокие темпы падения населения - 1994-1999 и 2014-2018

Отталкиваясь от личной статистики согласно которой знаю, что многие семьи переехали по разным городам России, ситуативно обширнее проанализировал увеличение роста населения некоторых городов России в период 2012-2017 годов. Так вот во многих из них Хабаровск, Южно-Сахалинск, Тюмень, Воронеж, Саратов, Краснодар и др. численность в этот период быстро возрастает.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:01

  lapay написав:Щоб платити за газ ринкову ціну, треба і зарплату відповідну мати, а для цього підприємствам треба чухатись, інакше ніхто не захоче там працювати.


Ваши комментарии похожи на сладкие сказки на ночь.

Какой бизнес будет чухаться, если монополизация большинства отраслей экономики уничтожает конкуренцию не только за потребителя, но и за работника!

Население не может купить тепло по рыночной цене, сформированной несколькими поставщиками, как и не может найти работу на рыночных условиях оплаты в условиях конкуренции работодателей. Почему?

Потому что ни на одном, ни на другом рынке нет конкуренции ни за персонал, ни за потребителей.
zРадио
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  #<1234
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